واردات الهند من النفط الخام في ديسمبر ترتفع 9.5% على أساس سنوي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الإثنين، أن واردات الهند من النفط الخام في ديسمبر ارتفعت 9.5 في المئة عن مستواها قبل عام إلى 20.49 مليون طن.وأشارت البيانات، التي نشرت على الموقع الالكتروني لخلية التخطيط والتحليل البترولي، إلى أن واردات المنتجات النفطية زادت واحدا بالمئة إلى 4.25 مليون طن في حين هبطت الصادرات 27.6 في المئة.وثالث أكبر اقتصاد في آسيا مستورد ومصدًر للمنتجات النفطية لأن لديه فائض في طاقة التكرير.ومن بين 4.69 مليون طن من صادرات الوقود المكرر في ديسمبر، استمر الديزل في الاستحواذ على حصة رئيسية رغم أن شحناته انخفضت 15.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.65 مليون طن.