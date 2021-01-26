يقدم «الدستور» تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ.تشهد الحالة الجوية في مصر اليوم وبداية من فجر اليوم الثلاثاء، بمدن (القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية،) طقسًا مائلًا للدفء، دافئًا على (جنوب سيناء وجنوب الصعيد)، وليلًا يسود طقس شديد البرودة على (القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد)، بارد على (جنوب سيناء).حالة الشبورة المائية اليوم الثلاثاءتكون صباحًا على بعض (الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد).حالة الرياح اليوم الثلاثاء1 - تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.2 - كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى القاهرة والمحافظاتالعظمى الصغرى(القاهرة 21 11 - الإسكندرية 20 10 - وادى النطرون 21 10 - طنطا 21 10 - شبين الكوم 21 11 - دمنهور 20 10 - بلطيم 21 11 - مطروح 21 10 - السلوم 22 10 - سيوة 19 06 - بورسعيد 18 12 - دمياط 18 11 - الزقازيق 21 11).الطقس اليوم(المنصورة 20 10 - الإسماعيلية 22 10 - السويس 21 10 - العريش 19 10 - رفح 19 09 - رأس سدر 21 10 - نخل 19 02 - نويبع 23 15 - طابا 22 12 - كاترين 19 03 - الطور 24 10 - شرم الشيخ 24 14 - الغردقة 24 12).حالة الطقس في محافظات مصر(مرسى علم 23 13 - الفيوم 21 07 - بنى سويف 21 07 - المنيا 21 04 - أسيوط 22 04 - سوهاج 22 06 - قنا 23 06 - الأقصر 25 07 - أسوان 25 08 - إدفو 26 08 - أبوسمبل 24 09 - الوادى الجديد 23 03 - شلاتين 25 15 - أبورماد 25 14 - حلايب 24 16 - رأس حدربة 23 15).