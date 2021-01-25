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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تعطي الضوء الأخضر لاستخدام «كولشيسين» ضد كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:48 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
وكالات
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أعطت الوكالة اليونانية للأدوية، الإثنين، الضوء الأخضر لاستخدام عقار "كولشيسين" لمعالجة مرضى كوفيد-19 بعد دراسة كندية حول النتائج الإيجابية لهذا العقار المضاد للالتهابات.

وقررت لجنة خبراء وزارة الصحة اليونانية "إدخال وصف كولشيسين من طريق الفم في بروتوكول علاج وباء كوفيد-19، بعدما نشرت مؤخرا نتائج دراسة كندية أثبتت النتيجة المهمة لهذا الدواء ضد فيروس كورونا المستجد"، بحسب بيان للوكالة اليونانية للأدوية.

وأضاف البيان أنه يمكن الحصول على كولشيسين "فقط بوصفة طبية".

وكان معهد مونتريال لأمراض القلب اعلن الجمعة أن دراسة طبية أظهرت أن كولشيسين المضاد للالتهابات فعال لعلاج مرضى كوفيد-19 وخفض مخاطر حصول مضاعفات جراء الإصابة.

لكن نتائج الدراسة الكندية لم تنشر بعد في مجلة علمية، وبالتالي لم يتمكن العلماء من التحقق من صحة التأكيدات الكندية.

وبحسب معهد مونتريال لأمراض القلب تشكل النتائج الإيجابية لدراسة "كولكورونا"، "اكتشافا علميا مهما" يجعل من كولشيسين "أول دواء يعطى من طريق الفم يمكنه معالجة مرضى كورونا في العالم".

وأضاف أن نتائج الدراسة "أثبتت أن كولشيسين خفض ب21% خطر وفاة مرضى كوفيد-19 أو نقلهم إلى المستشفى مقارنة مع الدواء الوهمي".

وصرح عالم الأوبئة خريلاوس سمراس مدير قسم كورونا في مستشفى فولا قرب أثينا لفرانس برس بأن "كولشيسين الذي كان حتى الآن يستخدم في اليونان لمعالجة مشاكل القلب أو مرض النقرس يوصف لعلاج مرضى فيروس كورونا ما فوق الستين عاما في المنزل".

وأضاف، أن هذا الدواء يمكن أيضا أن يوصف لمرضى كورونا آخرين يعانون مشاكل في التنفس أو القلب.
والدراسة التي أجراها معهد مونتريال لأمراض القلب في كل من كندا والولايات المتحدة وأوروبا وأميركا الجنوبية وجنوب افريقيا شملت 4488 مريضا.

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