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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 وفيات و15 إصابة جديدة بكورونا بالقليوبية

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:18 م
كورونا بالقليوبية
كورونا بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، حيث سجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجل اليوم 9 حالات، فيما سجلت 6 مدن ومراكز صفر إصابة بالفيروس اليوم هم: "مدينة العبور والقناطر الخيرية، وغرب شبرا الخيمة، وقليوب وقها وكفر شكر" ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12275 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 901 حالة إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 769 حالة، وبنها 3840 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1302 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1238 حالة، وشبين القناطر 849 حالة، وطوخ 1567، وقليوب 821 حالة، ومدينة قها 74 حالة، وكفر شكر 720 حالة إصابة".

وكشفت مصادر طبية بمستشفى قها للعزل الصحي بالقليوبية اليوم الإثنين، وفاة 3 مصابين بمضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هم "سامية ع م" 63 سنة من قرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، و"عبد الوهاب ع م" 78 سنة من القناطر الخيرية، و"سامية ك ا" 71 سنة من شبين القناطر.

وأضاف أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى اليوم الاثنين بلغ 42 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة.

وذكر أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحي في قها، يواصلون الليل بالنهار لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، من أجل مواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابين.

وكشفت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي والمخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا إن المستشفى استقبل اليوم الإثنين 36 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أنه تم صرف علاج كورونا لـ15 حالة فقط وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي، موضحة أن المستشفى محتجز به حتى اليوم 28 مريض كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى بلغ 320 حالة منذ بدء الجائحة حتى اليوم، وأن المستشفى لم تسجل اليوم الإثنين أي حالة وفاة واحدة.

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