محافظ الوادي الجديد يناقش خطة تطوير مركز الفرافرة ضمن «حياة كريمة»

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعََا موسعاََ لمناقشة خطة تطوير مركز الفرافرة، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يهدف إلى تطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.ووجه المحافظ بإعداد خطة متكاملة لكل قطاع من القطاعات المستهدف تطويرها، تتضمن احتياجات ومطالب كل قرية والتنسيق بين كافة القطاعات للانتهاء من إجراءات البدء في خطة التطوير.هذا وتشمل أعمال التطوير مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.