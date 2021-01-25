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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباريات «السكة الحديد» بعد وفاة لاعبه الناشئ

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:46 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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قررت لجنة المسابقات بـالاتحاد المصري لكرة القدم، فرع الإسكندرية، تأجيل مباريات نادي السكة الحديد في جميع مسابقات الناشئين؛ بناء على طلب مجلس الإدارة، وذلك حدادًا على وفاة لاعبه الناشئ محمد هاني جلال.

وتوفي اللاعب محمد هاني جلال، بعد تعرضه لحالة إغماء أثناء مباراة فريقه أمام أبناء قنا على ملعب النحاس بالإسكندرية؛ نتيجة هبوط في الدورة الدموية بعد إصابته بضيق في التنفس، وسقط أثناء المباراة دون أي ارتطام أو احتكاك؛ مما أدى إلى طلب سيارة إسعاف من خارج الملعب لنقل اللاعب، لكنه توفي بعدها.

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