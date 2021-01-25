اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباريات «السكة الحديد» بعد وفاة لاعبه الناشئ

قررت لجنة المسابقات بـالاتحاد المصري لكرة القدم، فرع الإسكندرية، تأجيل مباريات نادي السكة الحديد في جميع مسابقات الناشئين؛ بناء على طلب مجلس الإدارة، وذلك حدادًا على وفاة لاعبه الناشئ محمد هاني جلال.وتوفي اللاعب محمد هاني جلال، بعد تعرضه لحالة إغماء أثناء مباراة فريقه أمام أبناء قنا على ملعب النحاس بالإسكندرية؛ نتيجة هبوط في الدورة الدموية بعد إصابته بضيق في التنفس، وسقط أثناء المباراة دون أي ارتطام أو احتكاك؛ مما أدى إلى طلب سيارة إسعاف من خارج الملعب لنقل اللاعب، لكنه توفي بعدها.