كيف احتفل صلاح عبدالله بعيد ميلاده الـ66؟

يحتفل الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده الـ 66 مع أحفاده، معلنًا ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستجرام).وعلق عبدالله: "في ذكرى يوم مولدي السادس والستين، وبعد كل سنة وأنتم أطيب الطيبين، صورة من السنة اللي فاتت بكل اللي فات من السنين، أحفادي، كَرمتي ومُرادي، يتسابقون لإسعادي ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، قولوا آمين".ويدين عبدالله بفضل اكتشافه للمخرج شاكر عبد اللطيف الذي قدمه في مسرحية "رابعة العدوية" رشحه بعدها للانضمام لفرقة ستديو 80 التي كونها الفنان محمد صبحي وكانت البداية بمسرحية "المهزوز".