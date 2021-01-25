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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تحقيقًا للشمول المالي.. كل ما تريد معرفته عن «بطاقة ميزة»

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:22 م
بطاقة ميزة
بطاقة ميزة
سمر عبدالله
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزى لتعزيز الشمول المالي ونظم الدفع الإلكترونية، وعدد من ملفات العمل المشترك المهمة، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء.

تناول محافظ البنك المركزي أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الإلكتروني، والتي يأتي الاعتماد عليها في إطار التحول إلى مجتمع أقل استخدامًا لأوراق النقد، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية "ميزة" التي تم إطلاقها أواخر 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعيًا لتحقيق الشمول المالي، فضلًا عن الاحتفاظ بكل بيانات الدفع محليًا بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات، مشيرًا إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة شملت بطاقات تكافل وكرامة وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن كارت ميزة:

• هى بطاقات دفع مربوطة مباشرة بحسابك المصرفي، سواء كان حساب جاري أو حساب توفير وتتيح هذه البطاقات سهولة الوصول لأموالك في الحساب، وبالتالي تسوية مدفوعاتك وسدادها وإدارتها بسهولة وأمان.

- يمكن لكارت ميزة متابعة حسابك المصرفي طوال أيام الأسبوع من خلال المعاملات المصرفية عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية.

- يمكن استخدام بطاقة ميزة للمشتريات المحلية عبر الإنترنت أو للمدفوعات الحكومية، أو مباشرة عند التجار من خلال نقاط الدفع.

- بطاقة ميزة المدفوعة مقدما يتم تغذيتها مقدمًا من العملاء، ويمكن استخدامها في عمليات الشراء والتحويلات والسحب النقدي.

- يمكن إصدار هذا النوع من البطاقات فوريًا، ودون الحاجة لفتح حساب لدى البنك.

- توفر لك البطاقات مرونة كبيرة في شحن رصيدها أو إعادة شحنها على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، ومن خلال أي ماكينة للصراف الآلي.

- يمكن استخدام هذه البطاقة للمشتريات المحلية عبر الإنترنت أو للمدفوعات الحكومية أو مباشرة عند التجار، من خلال نقاط الدفع.

- يتراوح الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقة بين 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه يوميًا، ونحو 50 ألف جنيه شهريًا كحد أقصى.

- يتراوح الحد الأقصى للشراء عبر بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا من خلال نقاط البيع بين 20 إلي 30 ألف جنيه كحد أقصى يوميًا، وبما لا يزيد على 100 ألف جنيه كحد أقصى شهريًا.

- يصل حد الإيداع اليومي إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.

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