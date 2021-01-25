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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حفيد إعلامي شهير.. تعرف على الإعلامي الكويتي محمد المؤمن معتنق المسيحية

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:22 م
الإعلامي الكويتي
الإعلامي الكويتي محمد المؤمن
سمر عبدالله
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جدلا كبيرا أثاره المذيع الكويتي محمد المؤمن، حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسّسي إذاعة الكويت، ما جعله يتصدر تريند مواقع السوشيال ميديا على مدار اليوم، حيث أطل على متابعيه ورواد التواصل الاجتماعي من خلال فيديو قصير أعلن فيه ارتداده عن الإسلام.

وظهر المؤمن في أحد الفيديوهات، معلنا اعتناق المسيحية، وأصر على إظهار الصليب لتأكيد ما قاله للجمهور، مرددا مقولات تبرز ديانته الجديدة مثل نحن أبناء عيسي بن مريم، وأي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة سيتم مضايقتكم، وهذا ليس تهديدًا.

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن محمد المؤمن.

- مذيع ومقدم برامج كويتي الجنسية، وهو حفيد المذيع حمد المؤمن، وهو أحد مؤسسي إذاعة الكويتي.

- بدأ الإعلامي الشاب عمله بالإعلام في العام 2005.

- اشتهر المؤمن بقوته في إدارة الحوارات والتي بدت واضحة عند محاورته لضيوفه الذين مروا على برامجه المختلفة.

- قدم المؤمن برامج متعددة مثل "نقطة خلاف" الذي يعرض على شاشة قناة ATV الكويتية، والذي يتناول فيه العديد من القضايا الخاصة بالمجتمع الكويتي والتي تهم المرأة الكويتية.

- انتقد المؤمن العادات والتقاليد التي تحد من قدرة المرأة والحركات النسوية.

وفور إعلان المؤمن عن ارتداده عن الإسلام، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا عليه قائلين إنه يبحث عن شهرة في العالم العربي وهو ما دفعه لفعل ذلك.

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