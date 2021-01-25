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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تمنى الشهادة.. قصة الشهيد الحوفي الذي كرم السيسي أسرته

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:56 م
الشهيد الحوفي
الشهيد الحوفي
سمر عبدالله
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يحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي كل عام بعيد الشرطة في ٢٥ يناير، وذلك بتكريم عدد من أبطال الشرطة وأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن.

كان أبرز المكرمين اليوم أسرة الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، ضابط الأمن الوطني الذي استشهد في أبريل الماضي، خلال اشتباكات مع مسلحين في منطقة الأميرية.

"إصابته من قبل"
تعرض الشهيد الحوفي للإصابة في قدمه خلال مشاركته في مأمورية لضبط عنصر تكفيري مختبئ بأحد العقارات بشارع التل بالوراق وفي تبادل لإطلاق النيران أصيب الضابط في المأمورية، كما أصيب الضابط محمد هشام من قوات الأمن المركزي بطلقتين بالظهر.

وقال محمد الحوفي، عم البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، إن الشهيد تخرج من كلية الشرطة عام 2004 ثم التحق بالأمن الوطني بالقاهرة نظرًا لكفاءته العالية، مضيفًا في تصريحات تليفزيونية: "الشهيد لديه ابنتان مريم 7 سنوات وخديجة 4 سنوات، وهو أخ لبنتين".

"خبر وفاته من التليفزيون"
وعقب إعلان نبأ وفاته، قال عم الشهيد: "تلقينا خبر استشهاد الحوفي عبر التليفزيون وكان أمرًا صعبًا على العائلة بالكامل"، مؤكدًا أن الشهيد عند إصابته الأولى قال: "بتمنى أموت شهيد".

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