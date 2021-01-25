أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون دافئًا نسبيًا نهارًّا شديد البرودة ليلاً.وأضاف لـ"الدستور" أن طقس غدًا الثلاثاء سيشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.وأضاف "شاهين" أن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تبدأ الأربعاء المقبل، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، مشيرًا إلى هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية.وأكد "شاهين" أن طقس الخميس والجمعة سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية.