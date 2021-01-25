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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يستفيد منه 55 مليونا.. ماذا قال السيسي عن تطوير الريف في ثلاث مناسبات؟

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:19 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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خلال الأيام الماضية، أظهرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رغبته في تطوير الريف المصري، ليرسم من جديد حياة مختلفة لأهل القرى الذين يبلغ عددهم أكثر من ٥٥ مليون نسمة، حيث يعتزم الرئيس تنفيذ مخطط لتطوير الريف المصري هو الأول من نوعه بعد عقود طويلة من الإهمال.

وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطوير القرى.

"احتفالية الشرطة"
وتحدث الرئيس اليوم، خلال احتفالات الشرطة قائلا إن تطوير الريف المصري يوفر فرصة حقيقية للتنمية الصناعية، مشيرا إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري يستفيد منه بين 50 إلى 55 مليون مواطن.

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته إلى عزم الدولة على أن يصبح الريف المصري، أكثر تطورا وأفضل مما كان عليه، خلال 3 سنوات.


"مشروع الفيروز للاستزراع السمكي"
خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، تحدث عن تطوير الريف المصري قائلا: "الهدف خلال 3 سنوات بشكل بفضل الله أنه يتم حل مشكلة الريف المصري.. والمرحلة الأولى عندنا 1500 قرية و11 ألف تابع.. والتوابع مناطق عشوائية عبارة عن منازل صغيرة بجوارها بعضها.. وخلال 3 سنوات يتم حل كل مشاكل الكهرباء مرة واحدة.. ونعمل على تحسين كفاءة الكهرباء في الريف".

وأضاف "السيسي" أنه في خلال 3 سنوات سيتم حل كل مشكلات الريف، قائلا: "خطوط الكهرباء الممدودة فوق المنازل اللي معمولة غلط، هنشيلها وهنخليها أرضى.. وهنحسن كفاءة شبكة الكهرباء في الريف".


"عقد اجتماع حكومي"
أعقب افتتاح المشروع السمكي اجتماع حكومي بشأن الريف المصري تناول الرئيس فيه متابعة "المخطط التنفيذي لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري".

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

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