49733 إجمالي إصابات كورونا في لوكسمبورج

أعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورج اليوم الإثنين تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 49733 إصابة.وقالت الوزارة في بيان لها انها سجلت حالتي وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في لوكسمبورغ إلى 566 حالة.وكان رئيس الوزراء في لوكسمبورج كزافييه بيتيل ووزيرة الصحة بوليت لينيرت قالا في مؤتمر صحفي مشترك مؤخرا إنه من المقرر تمديد القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس (كورونا) الحالية حتى 21 فبراير المقبل رغم تحسن الوضع في البلاد.