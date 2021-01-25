محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى الداخلة الجديدة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، أعمال الإنشاء بموقع مستشفى الداخلة الجديد، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه السيد نبيل حنفى رئيس المركز.ووجه الزملوط بالعمل بالتوازي لتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى، بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية لدخولها الخدمة فى أقرب وقت، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في الموعد المحدد.جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة ١٩ ألفا و٦٥٠ متر مربع، ويشمل مبنى سكن للأطباء والتمريض ومبنيين للخدمات ومهبط للإسعاف الطائر.