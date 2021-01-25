الاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد قصر ثقافة المنيا محاضرة تثقيفية بعنوان "الأمن وتدرجه فى الاحتياجات الإنسانية" قدمها د. خالد أبوالفتوح كبير مقدمى القناة السابعة عن أعياد الشرطة و٢٥ يناير، كما يواصل القصر فعاليات ورشة عمل نموذج لظاهرة الاحتباس الحراري للمهندس عمر محمد عبدالحكيم.نفذ بيت ثقافة جاهين ورشة فنية عن احتفالات الشرطة وتصميم عن عيد الشرطة 69 مع الفنانة هبة مصطفى عزت، كما أقام قصر ثقافة مغاغة محاضرة تثقيفية بعنوان "الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى"، حاضرها الدكتور بهاء الدين زكريا، وقدم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "التحولات الاجتماعية بعد ثورة ٢٥ يناير" حاضرها حمادة عبدالرحمن تناول فيها الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أدت لقيام ثورة يناير ومدى تحقيق الثورة لأهدافها وأسباب قيام ثورة ٣٠ يونيو.