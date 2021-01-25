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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«ثقافة الأقصر» تناقش دور المكتبات في الوعى الثقافي

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:34 م
ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور المكتبات في الوعي الثقافي".

وقال أبوالحسن عبدالموجود، إن المكتبة تعتبر جزءًا أصيلًا من حياة البشر وتزيدنا بالمعلومات والمعرفة وصقل خبراتنا وهي ليست مكان لتجميع المعارف والكتب، إنما هي مكان لإنارة العقل البشري وتنمية المجتمع، وهكذا هي المكتبات على مستوى العالم وعلى مستوانا المصري والعربي والإسلامي، ويجب أن نكون فخورين، لأنه على مستوى العالم تعتبر أول مكتبة أنشئت في مصر وهى مكتبة الإسكندرية القديمة وأنشئت من بعدها مكتبات أخرى.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفية الحفاظ علي البيئة من التلوث"، وأوضح لطفى عيد تعريف البيئة وعناصر البيئة وأنواع التلوث وأسبابه، وكيفية الحفاظ علي البيئة وعلاج التلوث البيئي وأن تدخل الإنسان في البيئة سلاح ذو حدين، إلى جانب محاضرة بعنوان "ابني ابنك".

كما نظم القصر محاضرة بعنوان "دور الشرطة في المحافظة علي الأمن"، وتناول عبدالعاطي علي دور الشرطة في حماية المجتمع وتعريف عيد الشرطة وذكرى انتصار الشرطة علي قوات الاحتلال الأجنبي فى مصر وتحديدًا في الإسماعيلية 25 يناير 1952 وجهود وصمود الشرطة في مواجهة العدو.

فيما نظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "ثورة 25 يناير"، وقال عبدالرسول عبدالحاكم إن يناير ثورة شعب، وأسباب قيامها وما بعد الثورة ونتائجها، والتغيرات في مصر ما قبل الثورة وما بعدها، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "الشباب والهجرة غير الشرعية"، وتحدث الشيخ محمد عبده أمين إمام وخطيب بالأوقاف عن توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وأن الهجرة سنة الله في الكون، ولكن لا بد من الإعداد الجيد لها، وهلاك الشباب وراء حلم زائف والعزة والكرامة في بلاد المسلمين إذا استغللنا طاقة الشباب، إلى جانب تنظيم محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه ومراحل معالجتها"، وتحدثت أماني محمد المدني مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوعية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي عن أن ترشيد استهلاك المياة واجب وطني، ومن مصادر المياة في مصر"نهر النيل، الأمطار"، كما تحدثت حول تقسيم حصص استهلاك المياة وحصة مصر من المياه، ودور مادة "الشبّة" في حوض الترسيب والكلور والقضاء علي الملوثات في مراحل المعالجة وتعقيم المياه.

وأعد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الشائعات سبب من أسباب الجرائم المجتمعية"، وأوضح سيد صدقى مفهوم الشائعات ودوافعها وأنواعها وأضرارها وكيفية مواجهتها والتصدي لها، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "العلاقات الإجتماعية ومقاومة التحديات".

وقدم محمد الصادق نبذة عن العلاقات الاجتماعية وتنوعها ومزاياها وكيفية الحفاظ عليها، بينما نفذ قصر ثقافة الطود ورشة رسم وتلوين نفذتها رحمة أحمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.

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