مصريون يوجهون رسالة لرجال الشرطة في عيدهم الـ69 (فيديو)

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69 بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.ووجه الرئيس السيسي، خلال الاحتفال تحية وفاء وتوقير لشهدائنا الأبرار في معارك النضال الوطني وفى ملاحم العمل الأمني، ويستعرض «الدستور» رسائل المواطنين لرجال الشرطة في عيدهم الـ69.قال مصطفي صلاح أحد المواطنين إن الشرطة هم حماة الوطن وأمن مصر: "بوصل رسالة لكل ضابط في الشرطة كل سنة وهما طيبين والأيام اللي جاية خير وطول مهما ورانا إحنا في أمان واستقرار وبوصل رسالة لسيادة الرئيس إحنا بنحبك يا سيسي طول ما انت في ضهرنا.. مصر في تقدم".أضاف أحد المواطنين أن وزارة الداخلية تبذل قصاري جهدها لحماية المصريين وبث الأمن والأمان، بينما قال يوسف سعيد إن الشرطة هى الأمن والأمان، حيث يواصل رجالها جهودهم لمواجهة أعمال العنف والتخريب، لحماية مقدرات الوطن وسلامة المصريين.وشدد يوسف على أن الشرطة تفدي بروحها جموع المصريين، والعمل على رفعة الوطن والتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف زعزعة استقراره.قال علي المنشاوي، أحد المواطنين إنهم يضحون بأنفسهم من أجل الوطن والدفاع عن أمن وأمان الشعب المصري: "كل سنة وانتم طيبين يا أعظم شعب في مصر".