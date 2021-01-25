رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مصريون يوجهون رسالة لرجال الشرطة في عيدهم الـ69 (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:03 م
مصطفي صلاح
مصطفي صلاح
أريج الجيار
طباعة
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69 بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي، خلال الاحتفال تحية وفاء وتوقير لشهدائنا الأبرار في معارك النضال الوطني وفى ملاحم العمل الأمني، ويستعرض «الدستور» رسائل المواطنين لرجال الشرطة في عيدهم الـ69.

قال مصطفي صلاح أحد المواطنين إن الشرطة هم حماة الوطن وأمن مصر: "بوصل رسالة لكل ضابط في الشرطة كل سنة وهما طيبين والأيام اللي جاية خير وطول مهما ورانا إحنا في أمان واستقرار وبوصل رسالة لسيادة الرئيس إحنا بنحبك يا سيسي طول ما انت في ضهرنا.. مصر في تقدم".

أضاف أحد المواطنين أن وزارة الداخلية تبذل قصاري جهدها لحماية المصريين وبث الأمن والأمان، بينما قال يوسف سعيد إن الشرطة هى الأمن والأمان، حيث يواصل رجالها جهودهم لمواجهة أعمال العنف والتخريب، لحماية مقدرات الوطن وسلامة المصريين.

وشدد يوسف على أن الشرطة تفدي بروحها جموع المصريين، والعمل على رفعة الوطن والتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف زعزعة استقراره.

قال علي المنشاوي، أحد المواطنين إنهم يضحون بأنفسهم من أجل الوطن والدفاع عن أمن وأمان الشعب المصري: "كل سنة وانتم طيبين يا أعظم شعب في مصر".

موضوعات متعلقة

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصحة: 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و53 حالة وفاة

الصور

image description

مصرع أب وولديه في حادث مروري بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مونديال اليد: قطر تطيح بآمال الأرجنتين وتكمل عُقْد المتأهلين للدور ربع النهائى

الدنمارك تفوز على كرواتيا فى المجموعة الثانية للدور الرئيسى لمونديال اليد

دراسة: الأرض تفقد الجليد بمعدل ذوبان قياسي متسارع

متحف شهير في موقع بومبي الأثري بإيطاليا يفتح أبوابه

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

أبرزها النمل الأبيض.. روايات وقصص بأسماء حيوانات في عالم الإبداع

صدور «ثورة 1919 بين الأدب والسينما» لدينا حشمت

«ثقافة الأقصر» تناقش دور المكتبات في الوعى الثقافي

الاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير بثقافة المنيا