سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 26-1-2021 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:09 ص
ياسمين محمودطباعة
يقدم موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر تداولات العملة الكويتية في البنوك المحلية الاجنبية، وفقا للتداولات الصباحية.
محليًا، تباين سعر الدينار الكويتي أمام بسعر الجنيه اليوم، في سوق التداولات لبيلغ متوسط سعر تداوله في البنوك اليوم المحلية للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.21، وفقًا للبنك المركزي المصري، بالمقابل بإرتفاع الدينار في بنك مصر ليسجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 48.96.
نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء الصناعية سجل الدينار أمام الجنيه للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.80، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.10، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 51.78، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 52.08 جنيه وللبيع 48.01، مقابل تسجيل بنك التعمير والاسكان للشراء 51.15 جنيه وللبيع 48.35.
محليًا، تباين سعر الدينار الكويتي أمام بسعر الجنيه اليوم، في سوق التداولات لبيلغ متوسط سعر تداوله في البنوك اليوم المحلية للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.21، وفقًا للبنك المركزي المصري، بالمقابل بإرتفاع الدينار في بنك مصر ليسجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 48.96.
نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء الصناعية سجل الدينار أمام الجنيه للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.80، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.10، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 51.78، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 52.08 جنيه وللبيع 48.01، مقابل تسجيل بنك التعمير والاسكان للشراء 51.15 جنيه وللبيع 48.35.