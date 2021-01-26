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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 26-1-2021 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:09 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يقدم موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر تداولات العملة الكويتية في البنوك المحلية الاجنبية، وفقا للتداولات الصباحية.

محليًا، تباين سعر الدينار الكويتي أمام بسعر الجنيه اليوم، في سوق التداولات لبيلغ متوسط سعر تداوله في البنوك اليوم المحلية للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.21، وفقًا للبنك المركزي المصري، بالمقابل بإرتفاع الدينار في بنك مصر ليسجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 48.96.

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء الصناعية سجل الدينار أمام الجنيه للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.80، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.10، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 51.78، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 52.08 جنيه وللبيع 48.01، مقابل تسجيل بنك التعمير والاسكان للشراء 51.15 جنيه وللبيع 48.35.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وفي المصرف المتحد انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 52.06 جنيه وللبيع 48.48، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 47.80، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 48.96، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 52.08 جنيه وللبيع 51.78 في بنك بلوم مصر، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.92.

أسعار الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-1-2021 في البنوك المصرية

كما استقر سعر الدينار اليوم خلال التداولات الصباحية في بعض البنوك ليسجل في البنك العربي الافريقي الدولي للشراء 51.56 جنيه وللبيع 48.62، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.57، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي البنك الاهلي المتحد سجل للشراء 52.09 جنيه وللبيع 47.82، وفي بنك الامارات دبي الوطني سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01.

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