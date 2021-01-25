«منيب باند» على مسرح أوبرا الإسكندرية.. الجمعة

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، حفلا فنيا لفرقة منيب باند الموسيقية، على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.وتقدم الفرقة أعمال الفنان الراحل أحمد منيب ومجموعة من اشهر أغانيه الفنان، ومنها «صدقنى يا صاحبى.. يا وعدى على الأيام.. فى عنيكى.. الليلة يا سمرة.. أم العيال العشرية.. دايرة الرحلة.. شبابيك.. إسكندرية.. الدنيا برد.. هون يا ليل.. شجر الليمون.. تعالى نلضم أسامينا.. مشتاقين.. يا ليلة عودى تانى.. طلب القهوة»، والتي قدمها بصوته ولحنت لمعظم جيل الثمنانيات ومنهم الفنان محمد منير الذي لحن له منيب أكثر من ٥٠ أغنية.ويعتبر «منيب» هو صاحب هذه المدرسة الغنائية الفريدة كما غنى له الكثير من نجوم هذه الفترة منهم «علاء عبد الخالق.. حميد الشاعري.. هشام عباس.. محمد فؤاد صادق قليني.. منى عبد الغني.. حنان حسن عبد المجيد.. وأحمد جوهر وغيرهم».ويعتبر أحمد منيب هو صاحب الأغنية البديلة في فترة الثمنانيات وتم تكريمه وحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وقد تأسست الفرقة في عام ٢٠١٠ على يد الفنان خالد منيب نجل الراحل أحمد منيب وقد شاركت الفرقة في كثير من المهرجانات المحلية والعالمية وفي مؤتمر الشباب بأسوان كما شاركت في إحدى برامج المسابقات الشهيرة وأحتلت المركز السادس بين ١٥٠ مشتركا.