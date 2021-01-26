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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-1-2021 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:10 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 26-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري وفقًا لسعر اليورو في آخر التداولات في البنوك الحكومية والاجنيبة.

تباين سعر اليورو خلال فترة التداولات الصباحية اليوم، حيث بلغ سعر عملة اليورو في السوق العالمي، بالمقابل بالدولار 1.22 دولار أمريكي، أما علي المستوي المحلي فبلع سعر اليورو للشراء 19.07 جنيه وللبيع 19.20 وفقًا لبنك المركزي المصري.

ونقدم لكم فى هذا التقرير سعر مفصل لتداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
انخفض سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 18.05، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.03.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 26-1-2021

وفي بنك التنمية الصناعية ارتفع سعر اليورو اليوم بالمقابل بسعر الجنيه المصري ليسجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك اتش تس بي سي سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 18.99، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.05، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.04.

اليورو اليوم

وفي المقابل، استقر سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.06، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 19.20 جنيه وللبعي 19.04، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96، أما في البنك الاهلي المتحد فسجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.05.

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