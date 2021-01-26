سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-1-2021 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:10 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 26-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري وفقًا لسعر اليورو في آخر التداولات في البنوك الحكومية والاجنيبة.
تباين سعر اليورو خلال فترة التداولات الصباحية اليوم، حيث بلغ سعر عملة اليورو في السوق العالمي، بالمقابل بالدولار 1.22 دولار أمريكي، أما علي المستوي المحلي فبلع سعر اليورو للشراء 19.07 جنيه وللبيع 19.20 وفقًا لبنك المركزي المصري.
ونقدم لكم فى هذا التقرير سعر مفصل لتداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
انخفض سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 18.05، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.03.
تباين سعر اليورو خلال فترة التداولات الصباحية اليوم، حيث بلغ سعر عملة اليورو في السوق العالمي، بالمقابل بالدولار 1.22 دولار أمريكي، أما علي المستوي المحلي فبلع سعر اليورو للشراء 19.07 جنيه وللبيع 19.20 وفقًا لبنك المركزي المصري.
ونقدم لكم فى هذا التقرير سعر مفصل لتداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
انخفض سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 18.05، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.06، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.03.