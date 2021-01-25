حمدوك: نسعى لتطوير قطاع النفط للوصول إلى التصدير

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، عمل حكومته على مسألة تطوير قطاع النفط والاستفادة من رفع العقوبات عن بلاده في تطوير هذا القطاع.وأوضح حمدوك في تصريحات مساء اليوم عبر حسابه على موقع تويتر، أنه أجرى ‏زيارة لوزارة الطاقة والتعدين، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة بداية للمتابعة مع كل القطاعات الأخرى بالدولة.وأضاف "نريد أن نصل لمعالجة كل المشاكل والاختلالات والتحديات اللي تواجهنا وهذا لن يتحقق إلا بالعمل سويا".وشدد حمدوك على أنهم يطمحون ‏إلى الانفتاح على العالم ومع رفع العقوبات عن السودان أن يعملوا باتجاه مشاريع استراتيجية يستفيدون بيها من المناخ الجديد، وهذا من الأفضل يرتبط بمسألة تطوير قطاع النفط، وهو قطاع تمتلكه الدولة وعندما تقوم بتطويره سيتم اللجوء إلى التصدير.‏وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ناقش اليوم بوزارة الطاقة والتعدين مع عدد من الوزراء وجهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة ووالي الخرطوم ومحفظة السلع الاستراتيجية أزمة إمداد الوقود الطاحنة والأسعار والصفوف المتطاولة وأزمة الكهرباء.