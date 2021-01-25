وزيرا الرى والزراعة يزوران المنيا غدًا
الإثنين 25/يناير/2021 - 09:43 م
المنيا ـ على حسينطباعة
يزور غدا الثلاثاء 26 يناير الجاري، كلا من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظة المنيا، حيث سيكون في استقبالهما اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
ومن المقرر أن يشمل برنامج زيارة وزير الزراعة زيارة مزرعة ومصنع سكر شركة القنال بمركز ملوي جنوب المحافظة، وزيارة مزرعة الري الحديث.
كما سيقوم وزير الري بتفقد عدد من الترع التي يتم تبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتطوير الترع، وعدد من مخرات السيول بالطريق الصحراوي الشرقي.
ومن المقرر أن يشمل برنامج زيارة وزير الزراعة زيارة مزرعة ومصنع سكر شركة القنال بمركز ملوي جنوب المحافظة، وزيارة مزرعة الري الحديث.
كما سيقوم وزير الري بتفقد عدد من الترع التي يتم تبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتطوير الترع، وعدد من مخرات السيول بالطريق الصحراوي الشرقي.