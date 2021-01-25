وزيرا الرى والزراعة يزوران المنيا غدًا

يزور غدا الثلاثاء 26 يناير الجاري، كلا من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظة المنيا، حيث سيكون في استقبالهما اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.ومن المقرر أن يشمل برنامج زيارة وزير الزراعة زيارة مزرعة ومصنع سكر شركة القنال بمركز ملوي جنوب المحافظة، وزيارة مزرعة الري الحديث.كما سيقوم وزير الري بتفقد عدد من الترع التي يتم تبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتطوير الترع، وعدد من مخرات السيول بالطريق الصحراوي الشرقي.