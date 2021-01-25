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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهم بإلقاء طليقته بمياه النار بقويسنا للجنايات

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:26 م
المتهم
المتهم
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية اليوم بإحالة المتهم بإلقاء طليقته بمياه النار وطعنها بسلاح أبيض، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أقوال المجنى عليها، والتي أقرت بأنها تزوجت من المتهم منذ عامين ونصف ولسوء أخلاقه أصرت على الطلاق منه وتم الطلاق منذ شهرين وتنازلت له عن كل حقوقها الشرعية كاملة، وبرغم ذلك ظل يطاردها وتتبعها حتى محل عملها، وهددها عدة مرات بالعودة له وإلا تشويهها بمية النار.

وأضافت المجنى عليها: «قررت تحرير محضر ضده لأتخلص من تهديداته لكن تواصلت والدتى مع والدته وأخبرتها بتهديداته وطلبت منها والدته عدم تحرير محضر ضده ووعدتنا بأنها ستتصدى له، وبعد يومين فقط حضر لمحل عملي وحدفني بمياه النار وطعنني بسلاح أبيض وخضعت لعمليات استكشاف واستئصال الطحال».

وتم تحرير محضر ضده يحمل رقم ٢٣٨٧٤ لسنة ٢٠٢٠.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة قويسنا من مستشفى قويسنا العام تفيد بوصول سيدة عشرينية مصابة بطعنة بسلاح أبيض وملقى عليها مياه النار وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وجارٍ ضبط المتهم.

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