الشرطة البرازيلية تفرق حفلًا حضره 1200 ضيف خلال جائحة كورونا

فرقت الشرطة البرازيلية حفلًا حضره نحو 1200 ضيف في جنوب البرازيل على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا، حسبما أفادت بوابة "جي 1" الإخبارية اليوم الإثنين نقلًا عن الشرطة.وذكر التقرير أن الشخص المسئول عن الحفل هرب بعد وصول الشرطة.وقبل مساء الأحد، كانت الشرطة قد فرقت بالفعل العديد من الحفلات الصغيرة في ساو خوسيه دوس بينهايس في منطقة كوريتيبا الكبرى.وفي حفل ضم 400 ضيف، ألقت شرطة المدينة القبض على ستة أشخاص، وفقًا للبوابة المحلية "باندا بي".والبرازيل هي إحدى البؤر الساخنة للوباء. وتسببت سلالة متحورة من فيروس كورونا يحتمل أن تكون أكثر عدوى في تفاقم الوضع هناك.حتى الآن، تأكدت إصابة حوالي 8.8 مليون شخص بفيروس كورونا في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية؛ حيث تأتي في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والهند.كما سجلت البرازيل نحو 217 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، وهو ثاني أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.