رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: إعادة توطين اللاجئين في 2020 عند أدنى مستوى في 20 عاما

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:49 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
طباعة
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين: إن 1.6 في المئة فحسب من 1.44 مليون حاصل على وضع لاجئ مُنحوا العام الماضي الأولوية لإعادة توطينهم في بلد لجوء آخر جرت إعادة توطينهم من خلال المفوضية، وهذا أقل عدد منذ نحو 20 عاما.

وأضافت أن التراجع إلى 22770 يعزى إلى الحصص المنخفضة التي حددتها البلدان المستقبلة للاجئين ومحدودية الرحلات الجوية والتأخر في بحث أوضاعهم أثناء جائحة فيروس كورونا.

وفي 2019 جرت إعادة توطين 63696 لاجئا كانوا بحاجة إلى الانتقال من بلد لجوء إلى آخر.

وقالت جيليان تريجز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في بيان "لا يسعنا إلا أن نأمل في أن يكون 2020 حالة شاذة للغاية بخصوص إعادة توطين اللاجئين.

نطالب الحكومات بشكل عاجل بتعزيز برامجها هذا العام وتوفير مزيد من الأماكن والإسراع في معالجة
الحالات ومساعدتنا في إنقاذ حياة الأكثر احتياجا والمعرضين للمخاطر أكثر".

وكان لاجئون من سوريا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وميانمار بين أكبر المجموعات التي أُعيد توطينها في 2020.

وأظهرت إحصاءات المفوضية أن الولايات المتحدة أعادت توطين 6740 لاجئا، وهو أكبر عدد من اللاجئين أُعيد توطينهم في بلد واحد العام الماضي، لكن ذلك أقل من ثلث 21159 لاجئا قبلتهم عام 2019.

وجاءت السويد وكندا في المرتبتين الثانية والثالثة العام الماضي، حيث أعادتا توطين 3543 و3496 لاجئا على التوالي من خلال برامج المفوضية.

وما زالت الغالبية العظمى من إجمالي 26.4 مليون لاجئ في العالم فروا من الحروب والاضطهاد يقيمون في بلدان مجاورة، لكن أولوية إعادة التوطين تُمنح للفئات الأضعف وذوي الاحتياجات الخاصة.

موضوعات متعلقة

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

الباز يكشف مؤامرة الحزب اللقيط «أمل مصر» وخطة قنوات الإخوان لنشر الفوضى

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

الصور

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد للسداد

دراسة: الأرض تفقد الجليد بمعدل ذوبان قياسي متسارع

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«ثقافة الأقصر» تناقش دور المكتبات في الوعى الثقافي

الاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير بثقافة المنيا

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «أصوات» لـ سليمان فياض

25 فبراير.. انطلاق فعاليات ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية