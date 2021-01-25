الأمم المتحدة: إعادة توطين اللاجئين في 2020 عند أدنى مستوى في 20 عاما

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين: إن 1.6 في المئة فحسب من 1.44 مليون حاصل على وضع لاجئ مُنحوا العام الماضي الأولوية لإعادة توطينهم في بلد لجوء آخر جرت إعادة توطينهم من خلال المفوضية، وهذا أقل عدد منذ نحو 20 عاما.وأضافت أن التراجع إلى 22770 يعزى إلى الحصص المنخفضة التي حددتها البلدان المستقبلة للاجئين ومحدودية الرحلات الجوية والتأخر في بحث أوضاعهم أثناء جائحة فيروس كورونا.وفي 2019 جرت إعادة توطين 63696 لاجئا كانوا بحاجة إلى الانتقال من بلد لجوء إلى آخر.وقالت جيليان تريجز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في بيان "لا يسعنا إلا أن نأمل في أن يكون 2020 حالة شاذة للغاية بخصوص إعادة توطين اللاجئين.نطالب الحكومات بشكل عاجل بتعزيز برامجها هذا العام وتوفير مزيد من الأماكن والإسراع في معالجةالحالات ومساعدتنا في إنقاذ حياة الأكثر احتياجا والمعرضين للمخاطر أكثر".وكان لاجئون من سوريا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وميانمار بين أكبر المجموعات التي أُعيد توطينها في 2020.وأظهرت إحصاءات المفوضية أن الولايات المتحدة أعادت توطين 6740 لاجئا، وهو أكبر عدد من اللاجئين أُعيد توطينهم في بلد واحد العام الماضي، لكن ذلك أقل من ثلث 21159 لاجئا قبلتهم عام 2019.وجاءت السويد وكندا في المرتبتين الثانية والثالثة العام الماضي، حيث أعادتا توطين 3543 و3496 لاجئا على التوالي من خلال برامج المفوضية.وما زالت الغالبية العظمى من إجمالي 26.4 مليون لاجئ في العالم فروا من الحروب والاضطهاد يقيمون في بلدان مجاورة، لكن أولوية إعادة التوطين تُمنح للفئات الأضعف وذوي الاحتياجات الخاصة.