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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن ستطلق مبادرة لفتح حوار مباشر مع إيران

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:44 م
بايدن
بايدن
وكالات
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قال مسؤول حكومي في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلق مبادرة عبر وسطاء أوروبيين لفتح حوار مباشر مع طهران.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه سيكون هناك مقاربة جديدة تسعى إلى التأكيد على استراتيجية الردع الأمريكية في المنطقة وإيجاد حلّ للنزاع مع طهران.

ولفت إلى أن هذه الخطوات ستترافق مع اتصالات بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتحديدا مع دول خليجية وإسرائيل.

وقال: إنه في هذا الإطار، تأتي زيارة قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي لمنطقة الشرق الأوسط.

كان ماكينزي غادر في وقت سابق الولايات المتحدة متجها إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث سيزور للمرة الأولى وبصفته العسكرية دولة إسرائيل.

وصرح ماكينزي على متن الطائرة بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت "مرحلة الفرصة"، بعد أن أصبح جو بايدن رئيسا.

ولفت إلى أن الأشهر التي سبقت تنصيب بايدن شهدت ارتفاعا في منسوب التوتر مع إيران.

يذكر أن ايران تصر على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وترفض التفاوض بشأنه مرة أخرى. كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق في عام 2019وفرض عقوبات شديدة على إيران.

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