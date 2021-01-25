ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بـ0.6%

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأمريكية العالمية، اليوم الإثنين، بفضل نشاط طلب المعدن كملاذ آمن في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وكبح ارتفاع الدولار المكاسب مقابل سلة من العملات العالمية.وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.866.02 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1.854.83 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1.849.25 دولار.