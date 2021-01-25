«المالية» تعلن نتائج طروحات سندات الخزانة

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات سندات الخزانة، الإثنين، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.40% وأقل عائد 14.10%، ومتوسط العائد 14.34% وسجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات 14.72%، وأقل عائد14.51%، ومتوسط العائد 14.68%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 15 سنة 15.38%، وأقل عائد 15.15%، ومتوسط العائد 15.27%.وطرح البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 15 سنة.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.