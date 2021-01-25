«المالية» تعلن نتائج طروحات سندات الخزانة
الإثنين 25/يناير/2021 - 08:02 م
راندا التونيطباعة
أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات سندات الخزانة، الإثنين، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.40% وأقل عائد 14.10%، ومتوسط العائد 14.34% وسجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات 14.72%، وأقل عائد14.51%، ومتوسط العائد 14.68%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 15 سنة 15.38%، وأقل عائد 15.15%، ومتوسط العائد 15.27%.
وطرح البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 15 سنة.
من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.
وطرح البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 15 سنة.
من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.