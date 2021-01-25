إيطاليا تسجل 420 وفاة جديدة و8561 إصابة بكورونا

سجلت إيطاليا 420 وفاة لها علاقة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، بارتفاع من 299 في اليوم السابق، بينما انخفضت الإصابات الجديدة إلى 8561 من 11629.وسجلت إيطاليا الآن ما إجماليه 85881 وفاة متصلة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ شهر فبراير شباط، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسادسة على العالم. وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 2.475 مليون حالة.