كورونا يحصد أرواح سلسلة من السياسيين في جنوب القارة الأفريقية

يتساقط سياسيون كبار في جنوب القارة الأفريقية بشكل متزايد كضحايا لفيروس كورونا.ففي مملكة إسواتيني الجبلية المعروفة سابقا باسم سوازيلاند، توفى ثلاثة وزراء خلال أسابيع قليلة وأحدثهم وزير العمل ماخوسي فيلاكاتي الذي أعلنت وفاته مساء أمس الأحد. وقبل أيام قليلة توفى وزير الخدمة العامة كريستين نتشانجاس جراء مضاعفات كورونا.وكان رئيس وزراء إسواتيني أمبروز دلاميني أحد أول القادة في العالم الذين يقضون نحبهم جراء الإصابة بفيروس كورونا في منتصف ديسمبر.وتواجه الدولة الحبيسة المعتمدة على الواردات، نقصا بعدما أغلقت دولة جنوب أفريقيا المحيطة كل الحدود البرية معها.وتنفد إمدادات الأكسجين في المستشفيات المكتظة -وهي مشكلة جرى التحذير منها مؤخرا من جانب المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وهي وكالة تتبع الاتحاد الأفريقي.وفي زيمبابوي توفى أيضا وزيران جراء فيروس كورونا خلال ساعات قليلة مطلع الأسبوع.ومنذ بداية الجائحة توفى ما مجموعه أربعة وزراء جراء كوفيد.19-وفي دولة جنوب أفريقيا، دُفن جاكسون متهيمبو وهو وزير في مكتب الرئيس، مطلع الأسبوع بعد وفاته أيضا جراء الإصابة بفيروس كورونا.وبحسب تقارير إعلامية غير مؤكدة رسميا، يقال إن وزراء آخرين عدة أصيبوا بالفيروس.يشار إلى أن هناك سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في دولة جنوب أفريقيا ويُعتقد أنه تسبب موجة جديدة من الإصابات.