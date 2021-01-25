الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 21 متهمًا على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية قرار إدراج محكمة جنايات القاهرة 21 متهما، في القضية رقم 23 لسنة 2015 جنايات أمن دولة بقوائم الكيانات الإرهابية.وتضمن القرار أولا: إنهاء أثر الإدراج رقم 3 لسنة 2017 إدراج إرهابيين المنشور في 28 مايو 2018 ما لم يكن أيا من السابق إدراجهم بذلك القرار مدرج على قائمة الإرهابيين بموجب قرار آخر ساري.ثانيا: إدراج المحكوم عليهم الآتي أسماءهم على قوائم الإرهابيين، وهم كلا من: "جعفر إبراهيم خليل، ومحمد صباح السيد، وعمر فؤاد أحمد، وخالد عمر السيد، وعلي عبدالرؤوف علي، وتامر حسني عبدالحميد، ومحمد حلمي علي، ومعوض صلاح، وأحمد محمد حمزة، وسيد كامل حداد، وثروت محفوظ محمد، ومحمد عبدالرازق عبدالحافظ، وشقيقه حسين، ومحمود عبدالله محمد، وأحمد شريف أحمد، ورفعت طلعت تامر، ومحمد وجيه عيد، وعبدالرحمن محمد حسن، وعبدالرحمن محمد السيد، وإيهاب محمد عبدالمجيد، ومحمد نور الدين أحمد، على قوائم الإرهابيين.