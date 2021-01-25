«موديرنا» تؤكد فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا المتحورة

أكدت شركة (موديرنا) الأمريكية اليوم الاثنين أن لقاحها المضاد لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) يحتفظ بفعاليته ضد السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس التي اكتشفت للمرة الأولى في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.وأضافت الشركة في بيان أنه "انطلاقا من حرصها الزائد فقد أطلقت برنامجا سريريا لتعزيز المناعة ضد السلالات المتحورة من الفيروس".وفي هذا الصدد نقل البيان عن الرئيسة التنفيذية لـ(موديرنا) ستيفاني بانسيل القول إنه "بينما نسعى إلى دحر فيروس (كورونا) الذي تسبب في جائحة عالمية نرى ضرورة أن نستبق تحور الفيروس".وأعربت عن شعورها "بالتشجيع إزاء البيانات الجديدة التي تعزز ثقتنا بأن لقاح (كوفيد - 19) يكافح هذه السلالات المتحورة المكتشفة حديثا".على صعيد متصل ذكرت شبكة (سي.ان. ان) الإخبارية أن (مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها) الأمريكية "تتأكد حاليا من البيانات الجديدة التي تشير إلى إمكانية أن تكون السلالة المتحورة من الفيروس أكثر فتكا من سابقتها".