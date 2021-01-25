4320 إصابة جديدة بكورونا في سويسرا

أعلنت وزارة الشئون الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، تسجيل 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد– كوفيد19 ووفاة 85 مصابا خلال الثلاثة أيام الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها "بعد الإعلان عن هذه النتائج بلغ عدد الإصابات أكثر من 513 ألف إصابة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 8430 حالة".في الوقت ذاته وصل عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات خلال الأسبوعين الماضيين وفقا للبيان إلى 841 مصابا.