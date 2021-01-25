الشرطة الإسرائيلية تعتقل عشرة يهود متشددين بعد احتجاجات على الإغلاق

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الإثنين، أنها اعتقلت عشرة من اليهود المتشددين بعدما جرت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن الإسرائيلية تخللها إحراق حافلة احتجاجا على القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.اندلعت الاشتباكات في وقت متأخر مساء الأحد في عدة أحياء يهودية متزمتة، منها أحياء في مدينة بني براك بالقرب من تل أبيب وحي ميئاه شعاريم في القدس الغربية حيث احتج السكان اليهود المتشددون على إجراءات الإغلاق المحكمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تم اعتقال 10 اشخاص من سكان بني براك" وهي مدينة لليهود المتشددين، مشيرة إلى أن "الاضطرابات عرّضت حياة رجال الإنقاذ والجمهور للخطر" وذلك "بعدما أصيب سائق حافلة بجروح في هجوم على حافلته وإضرام النيران فيها".وقال رجال الإطفاء إنهم "تعرضوا لهجوم بالحجارة أثناء محاولتهم إخماد النيران في الحافلة".من جهته، قال أيال تسيبوري سائق الحافلة التي أحرقت للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "لا أعرف كيف انني ما زلت على قيد الحياة"، راويا كيف هاجم حشد من حوالى 50 شخصًا حافلته وألقوا الحجارة وكسروا النوافذ بعدما أغلقوا الطريق بالحاويات واطارات السيارات المشتعلة.وقبل أن تنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى "دخل أحد مثيري الشغب الحافلة وراح يركلني ويضربني"، على قوله.وأفادت الشرطة أنها "ستبذل قصارى جهدها للعثور على المسؤولين عن الأعمال الإجرامية التي عرضت حياة الأبرياء للخطر".وبحلول ظهر الاثنين، عاد الهدوء إلى بني براك، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في مكان الحادث.وندد اسحق يوسف كبير الحاخامات الشرقيين في إسرائيل بـ"التصرف العنيف للشباب البعيدين عن قيم التوراة".وأضاف في مقطع فيديو إن "المسؤولين عن هذه الأعمال الجسيمة يقومون بارتكاب انتهاكات باسم التوراة وتدنيس اسم الرب"، لكنه دعا الشرطة أيضا إلى ممارسة "ضبط النفس".وقال مئير روبنشتاين رئيس بلدية بني براك إن السلطات المحلية ستتعاون مع الشرطة "لوضع حد لحوادث من هذا النوع".ويتهم العديد من الإسرائيليين اليهود المتزمتين المتطرفين الذين يشكلون حوالى 12% من سكان البلاد بأنهم الى حد ما مسؤولون عن انتشار فيروس كورونا المستجد.فقبل أسبوع، تم تنظيم حفل زفاف في بني براك حضره مئات الضيوف على الرغم من الإغلاق الصارم المعمول به منذ أواخر ديسمبر.