حجز المتهمين بسحل شاب أثناء سرقة حقيبته بالسلام

أمرت نيابة السلام بحجز المتهمين بسحل شاب أثناء سرقة حقيبته بالسلام، وتسببوا فى إصابته بجروح متفرقة، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى نشل حقائب المواطنين، وقاموا بنشل حقيبة شاب وسحله.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطلين بنشل حقيبة شاب وسحله بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.