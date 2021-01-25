الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 5 متهمين بقوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية، قرار إدراج محكمة جنايات القاهرة، 5 متهمين في القضية رقم 250 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.وتضمن القرار إدراج كلا من: "إبراهيم محمد السيد، وعمر خالد حنفي، وعمر خالد طه، وأيمن علي، ومحمود محمد"، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات وتبدأ من تاريخ هذا القرار، ومع ما يترتب علي ذلك من آثار قانونية التي انتظمتها المادة السابعة من القرار رقم 8 لسنة 2015.