الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الحوثي على السعودية

دانت الولايات المتحدة بشدة اليوم الإثنين، الهجوم الحوثي الأخير الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض معتبرة انه يتعارض مع القانون الدولي.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له "نقوم بجمع المزيد من المعلومات لكن يبدو انها كانت محاولة لاستهداف المدنيين".وأضاف أن "مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار".وأوضح "بينما نعمل على تهدئة التوترات في المنطقة من خلال الدبلوماسية المبدئية بما في ذلك من خلال إنهاء الحرب في اليمن سنساعد أيضا شريكتنا المملكة العربية السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن السبت الماضي، اعتراض وتدمير هدف جوي كان متوجها نحو العاصمة الرياض.