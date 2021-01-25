الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «أصوات» لـ سليمان فياض

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع عن صدور الطبعة الثالثة من رواية «أصوات» للكاتب سليمان فياض.من أجواء الرواية: "يعود حامد البحيري من باريس إلى قريته «الدراويش» التي تتأهب لاستقباله هو وزوجته الفرنسية العائدة معه «سيمون»، وبمجرد وصولهم إلى القرية ينقسم الناس حول «سيمون» ويدخلون في جولات لا تنتهي من النميمة الريفية حول سلوك «الخواجاية» القادمة من العالم الآخر.تمضي الأيام وتلعب الغيرة الإنسانية والثقافية دورها في جريمة تودي بحياة «سيمون» وتحمل دلالات عميقة حول المعنى الحقيقي للتواصل الحضاري.صدرت رواية «أصوات» للمرة الأولى عام 1972، وترجمت لثلاث لغات، وحظيت باهتمام نقدي بالغ، إضافة إلى شهادة من الكاتب حول الرواية وتأثيرها، وتاريخ نشرها، كذلك عدد من أهم المقالات التي تناولتها بالنقد والتحليل لكبار النقاد والكتاب مثل علي الراعي، محمد بدوي، وريشار جاكمون وغيرهم.وولد سليمان فياض في ريف المنصورة 1929، كتب القصة والرواية واليوميات وكتب الأطفال والأبحاث اللغوية، وحصل على جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية، بالإضافة إلى جائزة العويس الثقافية.