6.5 مليون يتلقون لقاح كورونا في المملكة المتحدة

تلقى أكثر من 6.5 مليون شخص في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الإثنين، أن 6 ملايين و573 ألفا و570 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 470 ألفا و478 شخصا جرعتي اللقاح في المملكة المتحدة.وأشارت الشبكة إلى أن برنامج التلقيح في المملكة يهدف إلى تلقي 15 مليون شخص الجرعة الأولى بحلول منتصف فبراير المقبل.