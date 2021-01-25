436 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

أعلنت اليونان، اليوم الإثنين، تسجيل 436 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 152412 حالة.وقالت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان لها إنه تم أيضا تسجيل 25 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى 5671 حالة.وأضاف البيان أن 20 حالة من بين الإصابات الجديدة تم الكشف عنها عبر بوابات الدخول إلى الأراضي اليونانية، في حين أن بقية الحالات رصدت في مناطق متفرقة بالبلاد من بينها 183 حالة بمنطقة (أتيكا) التي تضم العاصمة أثينا و32 حالة بمنطقة (ثيسالونيكي) شمال اليونان.وأوضح أن من بين إجمالي الإصابات 5863 حالة لأشخاص عادوا الى البلاد من الخارج و47124 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان، حيث يشكل الرجال منهم 52.1 في المئة.وأشار إلى وجود 286 مصابا يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.