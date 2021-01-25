5642 إصابة بكورونا في تركيا

سجلت تركيا، اليوم الإثنين، تسجيل 5642 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 2435247 حالة.وقالت وزارة الصحة تسجيل 137 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد ضحايا الجائحة الى 25210 حالات، مضيفة ان 6682 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 2314403 مصابين.وعن المختبرات الطبية أجرت اليوم 151109 تحاليل للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار كورونا في تركيا إلى أكثر من 28.640 مليون تحليل.