النواب الأردني يؤكد أهمية التعاون البرلماني مع تونس

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين بلاده وتونس والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال العودات، خلال لقائه، الإثنين، مع السفير التونسي لدى الأردن خالد السهيلي، إنه يدعم دومًا وحدة الصف العربي، ويدفع بالتضامن بين الدول في مواجهة التحديات المحدقة، مشددًا على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين المؤسسات العربية ومنها البرلمان، الأمر الذي يحرص عليه مجلس النواب الأردني مع الأشقاء في البرلمان التونسي ومختلف البرلمانات العربية.وأشاد العودات بالتجربة الديمقراطية التونسية والصورة المشرقة التي يقدمها الأشقاء في البرلمان التونسي، مؤكدًا أن المجلس بصدد تشكيل لجان الأخوة البرلمانية ومنها بطبيعة الحال مع الأشقاء في دول المغرب العربي.وأكد أن الأردن ستبقى على جبهة الثبات في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة على ترابه الوطني وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة.من جهته، ثمّن السفير التونسي المواقف الأردنية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، والمساعي التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دومًا من أجل إحلال السلم والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا تطابق الموقفين الأردني والتونسي في دعم حل الدولتين، مشددًا على دعم بلاده لخطوات الأردن الساعية لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.