جادو: مبادرة «بداية ديجيتال» التي أطلقتها «الهجرة» تعكس اهتمام الدولة بمواطنيها

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، إن مبادرة "بداية ديجيتال" والتي أطلقتها وزارة الهجرة مؤخرا، تعد من أهم المبادرات التي تعكس اهتمام الدولة بمواطنيها العائدين لوطنهم الأم، مشيرة إلى أنها خطوة جادة ومهمة لمن يبحث عن عمل وتوفير سبل العيش الكريم عند العودة للوطن.وأضافت لـ"الدستور"، أنه من خلال مبادرة "بداية ديجيتال" يستطيع العامل الالتحاق بملف التدريب والبحث عن عمل يؤهله سريعا للالتحاق بالسوق وتوفير عمل مناسب له في كافة التخصصات.وأشارت إلى أنها تعتقد أن من أهم الأسباب التي كانت تسبب الهجرة غير الشرعية هي البحث عن العمل بالخارج لكن مع توفير العمالة بسوق العمل وإيجاد طرق تدريبه تأهيليه يتمكن منها العامل التدريب علي بعض الحرف وأيضا الصناعات الحديثة يتوفر له من خلالها العمل الجاد المثمر الذي يبحث عنه دون تعرضه للمخاطر المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.وأكدت أن وزارة الهجرة لها تبذل قصارى جهدها في توفير ما يليق بكرامة المصري بالخارج وأيضا عند عودته للوطن، لذلك اعتبرها مبادرة هامة وقرار جريء جدا من الوزارة لحث المصريين على التخلي عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وعواقبها.وتعد "بداية ديجيتال" إحدى أهم مجهودات وزارة الهجرة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة " للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج والمساهمة في توفير البدائل الإيجابية لهم داخل وطنهم للحد من التداعيات الناتجة من جائحة كورونا، وإعداد شباب قادر على الالتحاق بسوق العمل المحلي أو الخارجي بطريقة شرعية.وتسعى المبادرة لتوفير خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع لتحسين الدخل والظروف المعيشية، بالأخص الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 45 سنة، ويتم ذلك عن طريق توفير التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري وللعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.ويتضمن التدريب محاضرات في مهارات العرض والبيع واللغة الإنجليزية ومهارات التواصل، بالإضافة إلى محاضرات في ريادة الأعمال والتوظيف، يقدمها عدد من خبراء التسويق وريادة الأعمال، لتدريب المشاركين على متطلبات سوق العمل.