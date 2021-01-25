تنسيقية الأحزاب تهنئ الشعب المصري بعيد الشرطة وثورة يناير

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصرى بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير.ويواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عملهم السياسي على مختلف التشريعات والقوانين بمجلس النواب والشيوخ، فضلا عن أعمال التنسيقية في تطوير الحياة السياسية في مختلف المجالات.وتعتبر تنسيقية الأحزاب هي أكبر منصة حوارية تم تدشينها بين الشباب بمختلف توجهاتهم السياسية.