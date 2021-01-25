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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعهد الأمريكى يشيد بقرار بايدن بإعادة قيود السفر لمواجهة كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:26 م
أنتوني فاوتشي،
أنتوني فاوتشي،
أ ش أ
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أشاد مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، على قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بعودة قيود السفر من جديد لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصف فاوتشي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، قرار الإدارة الأمريكية بـ"الحكيم"، معربًا عن اعتقاده بأن حظر السفر سيكون مهمًا.

وكانت "سي إن إن" قد قالت في وقت سابق إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستعيد قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد على الأجانب الذين زاروا البرازيل، أو أيرلندا، أو المملكة المتحدة ومناطق أخرى في أوروبا.

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