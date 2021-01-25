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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طبيبة ترفع دعوى نفقة متعة ضد زوجها لزواجه عرفيًا من الممرضة الخاصة به

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:03 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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تقدمت طبيبة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لرفع دعوى نفقة متعة تحمل رقم ٥٣٧١ لسنة ٢٠٢١ ضد زوجها طبيب الأسنان لزواجه عرفيا من الممرضة الخاصة به.

وقالت إنجى. ص فى دعواها: "مر على زواجنا سنتين بعد قصة حب كبيرة استمرت لسنوات وانتهت بالزواج، لكن لم يثمر زواجنا عن إنجاب أطفال، عشت معه حياة هادئة خالية من المشاكل والخلافات ولم أتخيل لحظة واحدة ما فعله معى، فكان لى بمثابة الزوج والأب والأخ، وصدمتى به كبيرة للغاية".

وتابعت: "تلقيت عدة اتصالات من زملاءه فى المستشفى التى يعمل بها ليخبرونى بأن الممرضة الخاصة به تستقل معه سيارته دائما، وليس لديهم علم عن مدى العلاقة بينهم، وبمراقبتى له اكتشفت وجود رسائل وصور خاصة بينهم، تشاجرت معه مشاجرة كبيرة وقررت فضح أمرهما أمام الجميع، فأخبرتنى تلك الممرضة بزواجها منه عرفيا منذ سبع شهور، لذلك قررت ترك منزل الزوجية وطلبت منه الطلاق وديًا، لكنه رفض اعطائى أى حق من حقوقى كعقابا لى على فضحه لزواجه عرفيا؛ لذلك لجأت لمحكمة الأسرة للحصول على كافة حقوقى".

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