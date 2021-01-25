جوتيريش: الدول النامية تحتاج 70 مليار دولار لتمويل التكيف مع تغير المناخ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى العمل بشكل عاجل لتوسيع نطاق التمويل المناخي لبرامج التكيف والصمود، لتوفير الحماية من آثار الحوادث المناخية الكبرى مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى البحر.وشدد جوتيريش، في كلمته الافتراضية اليوم، خلال قمة التكيف المناخي، على ضرورة عدم إهمال جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، مشيرًا إلى أن الحاجة لذلك تشتد في الدول النامية، التي تحتاج إلى حوالي 70 مليار دولار لتنفيذ خططها في هذا المجال.وطالب جوتيريش بتخصيص 50% من التمويل المناخي لجهود التكيف والصمود، حاثًا جميع المانحين والبنوك التنموية متعددة الأطراف على الالتزام بهذا الهدف بحلول موعد انعقاد المؤتمر السادس والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر عقده في المملكة المتحدة في نوفمبر.