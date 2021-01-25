لجنة القيم تحقق مع النائب محمد عبدالعليم داوود الأحد

أعلن محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، تلقيه خطابًا من المجلس للمثول أمام لجنة القيم بالبرلمان يوم الأحد المقبل.ورفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدًا للاستماع لبيان وزيري الخارجية، والطيران المدني، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.وقبيل رفع الجلسة أحال جبالي، بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.كما تمت إحالة بيان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، للجان المختصة للدراسة أيضا.