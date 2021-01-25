رسائل المصريين لمطربي المهرجانات: «ألفاظ خارجة.. وصوت مفيش» (فيديو)

وجه عدد من الشباب، رسائل لمطربي المهرجانات، طالبوهم خلالها بضرورة انتقاء الكلمات التي يختارونها في أغانيهم، والابتعاد عما وصفوه بـ«الألفاظ الخارجة، والتي لا تليق أن تقع على مسامع الأجيال».جاء ذلك في تقرير مصور أعده الدستور لرصد آراء المواطنين حول الجدل المثار عن مطربي المهرجانات وهل تعد المادة التي يقدمونها فن أم لا، وهل يحق لهم الانضمام من خلالها لنقابة المهن الموسيقية.المزيد في الفيديو التالي: