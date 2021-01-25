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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تمنح عقد تصنيع طائرات مسيرة قتالية لشركة أمريكية

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:11 م
طائرات مسيرة قتالية
طائرات مسيرة قتالية لشركة أمريكية
وكالات
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قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، إنها منحت عقدًا قيمته 30 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) لشركة «سبيريت إيرو سيستمز» الأمريكية لصناعة طائرات مقاتلة مسيرة في أيرلندا الشمالية.

وصممت الطائرات المسيرة المسلحة، والمعروفة باسم «لويال وينجمان»، للطيران بسرعة عالية إلى جانب الطائرات المقاتلة.

وذكرت الوزارة أن الطائرات مزودة إلى جانب الصواريخ بتقنية تحديد الموقع والمراقبة لاستهداف وإسقاط طائرات العدو.

وستقوم شركة «سبيريت إيرو سيستمز» بتصنيع الطائرات المسيرة في قاعدتها في بلفاست، حيث ستوفر 100 وظيفة. وتستمر الصفقة لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت الوزارة أن الطائرات المسيرة يمكن نشرها بحلول نهاية العقد إذا سارت الأمور على ما يرام.

ورحب وزير شؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية براندون لويس بالإعلان وكذلك بـ«الاستثمار الكبير» من أجل «دعم التوظيف المحلي».

وأعلنت الحكومة البريطانية في نوفمبر عن أكبر زيادة في الإنفاق العسكري منذ الحرب الباردة، حيث سيتم استثمار 5ر1 مليار جنيه إسترليني في البحث والتطوير العسكري.

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